È morta Sandra Milo | la diva del cinema italiano e musa di Federico Fellini

Grazie a un miracolo riconosciuto dalla Chiesa cattolica alla figlia Azzurra, che sembrava morta alla nascita, ma tornata in vita, è stato portato a compimento il processo di canonizzazione di Maria ...Sandra Milo è morta a Roma il 29 gennaio. Aveva compiuto 90 anni nel 2023. L'attrice che ispirò Fellini, si è spenta tra l'amore dei suoi cari. In una delle sue ...È morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l'aveva ...