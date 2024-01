E’ morta Sandra Milo | diva ironica | versatile e anticonformista Quando disse | “Meloni geniale”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024). L’attrice aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l’aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. Addio a, per tutti Sandrocchia “Sono nata in un tempo in cui il cinema era qualcosa di speciale, faceva sognare. Allora il cinema era il più bello del mondo e dava lezioni a tutti». Cosìin un’intervista. Sincera, brillante, divertente, inconfondibile anche per quella sua voce così acuta e particolare.si sposò giovanissima a soli 15 anni, con il Marchese Cesare Rodighiero. Il matrimonio durò un paio ...