È morta Sandra Milo Aveva 91 anni

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Salvatrice Elena Greco nacque a, Tunisi nel 1933. Con il nome d'arte diè stata per decenni un'attrice fra le più affascinanti del cinema italiano e fu tra le preferite di Federico Fellini. Il ruolo della bellona svampita celavq in realtà una personalità molto spiccata che ha dato agrande popolarità anche in età avanzata, fino ai tempi recenti.nelle scorse ore a Roma.

Sandra Milo fu legata al Partito Socialista Italiano fin dagli anni Sessanta, e fu molto vicina a Pietro Nenni. Negli anni Ottanta Sandra fu amante di Bettino Craxi, allora leader del PSI.Disse di lui ...Lutto nel mondo dello spettacolo, italiano e non solo. Sandra Milo, 90 anni compiuti nel 2023, si è spenta oggi, lunedì 29 gennaio, nella sua abitazione di Roma tra l'affetto dei suo cari come aveva chiesto. Lo comunica la famiglia. Sandrocchia, come l'aveva soprannominata ...