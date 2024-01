È morta Sandra Milo | aveva 90 anni

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Èall’età di 90, iconica diva del cinema italiano degli60, musa ispiratrice di Federico Fellini. Indimenticabile la sua interpretazione in 8½, pellicola che ottenne l’Oscar al miglior film in lingua straniera e quello ai migliori costumi nel 1964. L’attrice si è spenta serenamente nella sua abitazione, tra l’affetto della sua famiglia. Istrionica, irriverente, ironica, conduttrice di molti programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, negli2000 era diventata anche un amatissimo personaggio di diversi reality show. È stata tra i concorrenti del reality show L’isola dei famosi 7, in onda dal 24 febbraio 2010, arrivando in semifinale. Nel 2020, a fianco di Paolo Ruffini, è stata opinionista e giudice nella sesta puntata del ...