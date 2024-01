È morta Sandra Milo | addio alla musa di Federico Fellini | aveva 90 anni

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionediall’età di 90nella sua abitazione tra l’affetto dei suoi cari. “Sandrocchia”, come la chiamavacon affetto,conquistato il pubblico italiano graziesua bellezza mediterranea esua naturalezza sul set. La notizia è stata resa nota dai familiari, ma ancora non si conoscono per certo le cause della morte e nemmeno ...