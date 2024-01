E’ morta Sandra Milo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A Roma questa mattina è. L’attrice si è spenta nella sua casa all’età di 90 anni, circondata dall’affetto dei cari. La famiglia ha diramato un comunicato per divulgare la notizia e per ringraziare coloro che le sono stati vicino. Il comunicato dei figli all’età di 90 anni, nella sua casa a Roma, circondata dall’affetto dei cari. Una delle attrici più note del cinema italiano, musa ispiratrice del regista Federico Fellini che la nominò “Sandrocchia”, un soprannome che le rimase nel corso degli anni. Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis danno notizia della scomparsa della loro mamma, tramite il social Facebook, così: “Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro ...

Addio a Sandra Milo, icona del cinema italiano d’autore, indimenticabile e versatile interprete. Fu più volte protagonista alla Mostra del cinema di Venezia, a partire dagli anni ’50 del Novecento, ...Sposata con un colonnello cubano. Anzi, un insegnante di sub. Ma forse non si è nemmeno sposata per davvero, visto che lui – il colonnello-sub – una moglie ce ...Il mondo del cinema e dell’intrattenimento saluta una delle sue icone, Sandra Milo. La diva si è spenta all’età di 90 anni, lasciando un segno indelebile nella storia del costume italiano. «È come una ...