E’ morta Sandra Milo

(Di lunedì 29 gennaio 2024)Addio a. E’all’età di 90 anni (ne avrebbe compiuti 91 il prossimo 11 marzo) l’attrice italiana nata a Tunisi, iconica Sandrocchia come la chiamava Federico Fellini, di cui è stata grande musa. La famiglia rende noto che si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suoi cari, come aveva richiesto. In aggiornamento…

Sandra Milo fu legata al Partito Socialista Italiano fin dagli anni Sessanta, e fu molto vicina a Pietro Nenni. Negli anni Ottanta Sandra fu amante di Bettino Craxi, allora leader del PSI.