E l’Ordine dei giornalisti che fa?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un servizio andato in onda il 27 gennaio. Reazioni generalizzate che sono partite immediatamente dopo. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha preso una posizione che sembra essere il preludio all’apertura di un’istruttoria. Madeicosa intende fare sulla vicenda del servizio con le immagini video dell’Ospedale di Aprilia mandate in onda “in esclusiva” dal Tg1? Per il momento, l’ente pubblico associativo non ha comunicato l’avvio di un’indagine su quanto trasmesso dal telegiornale della televisione pubblica (e ripreso, anche in questo caso, senza blerare il volto della donna, anche da altre testate come il quotidiano “La Stampa”). Per ora, c’è solo una nota “sconcertata” diffusa dal Coordinamento per le pari opportunità dell’Odg. LEGGI ANCHE > Deontologia e non solo: il caso del video del neonato di Aprilia Un ...