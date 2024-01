È giusto confiscare le riserve della Banca centrale russa Scrive Lucas

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel secondo anniversario dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, l’Occidente dovrebbei 350 miliardi di dollari di attività estere. Questo avrebbe notevoli vantaggi simbolici e pratici, risollevando il morale degli ucraini, mostrando unità, punendo la Russia e riempiendo le casse del governo di Kyiv che si stanno rapidamente svuotando. Un’obiezione a questa soluzione è che il sistema finanziario internazionale dipende dalla fiducia. Non dovrebbe essere soggetto a capricci politici. Sequestrare i beni sovrani di altri Paesi è contro la legge. Se l’Occidente crede nei diritti di proprietà, deve mettere in pratica ciò che predica. Una seconda obiezione è che i sequestri di beni sono una carta da giocare più tardi, nei negoziati per i risarcimenti postbellici. Una ...

Zelensky invita la Cina per colloqui di pace in cui la Russia non c’è. Mosca avanza su tutti i fronti, mentre l’Occidente paga le bugie dei suoi leader ...Illuminante su quanto passa nel cervello dei parlamentari russi è pure la proposta di Oleg Nilov (del partito SRZP, ossia Russia Giusta – Patrioti – Per la Verità), che ha suggerito di estendere la ...Ha le idee chiare per come far giocare la squadra. Conosce i giocatori e indipendente dal discorso tattico darà la giusta serenità alla squadra", così a TuttoMercatoWeb l’ex calciatore giallorosso ...