Dune | Parte 2 | le nuove foto mostrano il duello tra Timothée Chalamet e Austin Butler

La seconda Parte del dittico di Villeneuve non avrà nulla da invidiare alla prima in termini di durata Nelle ultime ore è stata rivelata la durata di ... (movieplayer)

Marzo sembrava lontanissimo, eppure l’atteso arrivo di Dune : Parte Due è alle porte. Mentre i fan continuano a prepararsi per l’attesa per il ... (metropolitanmagazine)

La proiezione dei primi 10 minuti di Dune : Parte Due in IMAX ha emozionato il pubblico presente facendo scattare il conto alla rovescia per il sequel ... (movieplayer)

L'attore ha indicato proprio il sequel di Denis Villeneuve come il suo preferito di tutta la sua carriera finora ...Dune - Parte Due: online un nuovo spot internazionale La Warner Bros. Pictures ha pubblicato uno spot internazionale di Dune - Parte D...- Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recensi ...Sono state annunciate le prevendite dei biglietti del kolossal sci-fi Dune – Parte 2, in arrivo nei cinema l’1 marzo 2024. Qui in Italia potremo vederlo a partire dal 28 febbraio 2024. Per annunciare ...