Droga e pistola giocattolo | controlli al Falcon Residence | due arresti

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nascondevano le dosi di hascisc nel serbatoio delle capsule della macchina del caffe e sotto il materasso, i due fratelli egiziani di 20 e 22 anni arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Rho-Pero nell’ambito di un controllo all’interno deldi Pero. Il blitz all’interno dell’immobile di piazzale Unità d’Italia noto per il degrado, l’illegalità e la presenza di stranieri abusivi, è scattato all’alba con la presenza di una unità cinofila antie il personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. I poliziotti qualche giorno prima avevano già individuato l’appartamento dove vivevano i due fratelli sospettati di spacciareche sono stati sorpresi ancora a letto, mentre dormivano. Durante la perquisizione sono stati trovati circa 350 grammi di hascisc in cucina e altri 50 grammi ...

Due fratelli egiziani sono stati arrestati a Pero per spaccio di droga. Durante una perquisizione sono stati trovati 350 grammi di hascisc e una pistola giocattolo. Nascondevano le dosi di hascisc nel