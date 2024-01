Douglas Costa | nuova vita al Fluminense dopo il no della Juventus a riprenderlo quasi gratis

Non ha ancora perso la speranza Douglas Costa . Che spera di tornare alla Juve nonostante l'apertura necessaria non sia ancora arrivata dal... (calciomercato)

A volte ri torna no: Douglas Costa è pronto alla sua quarta avventura in Europa . Nel 2021 l'esterno brasiliano classe '90 aveva... (calciomercato)

Ultimi giorni di Calciomercato e la sessione invernale è ancora in grado di fornire colpi importanti in Italia e all’estero. Sfuma il ritorno di ... (calcioweb.eu)

Douglas Costa è un nuovo giocatore del Fluminense. È ufficiale, alla fine il prossimo passo della carriera dell'esterno brasiliano sarà proprio in patria, una decisione definitiva presa appena qualche ...Ora è ufficiale. Douglas Costa è un nuovo giocatore del Fluminense vice-campione del mondo. Riparte dal Brasile la carriera dell’ex Juventus, svincolato dopo l'esperienza biennale in Major League ...Sfuma il ritorno di Douglas Costa alla Juventus e le ultime voci sul brasiliano non hanno trovato conferma. Il calciatore classe 1990 è ufficialmente un nuovo giocatore della Fluminense. L’esterno ex ...