Douglas Costa | l’ex Juventus firma con la Fluminense

(Di lunedì 29 gennaio 2024), esterno brasiliano di 33 anni, che ha militato sia tra le file dellache nel Bayern Monaco, giocherà con la. Il giocatore, vicino al Samsunspor, ha accettato di tornare in patria, riducendo le pretese economiche.lascia cosi i Los Angeles Galaxy, squadra per cui ha giocato negli ultimi due anni. SportFace.

Salutata l'America, Douglas Costa ripartirà dal Brasile. Il 33enne ex Juventus ha firmato fino al 30 giugno del 2025 con il Fluminense. Di seguito le parole del centrocampista ai canali ufficiali del ...È ufficiale il ritorno in Brasile con l'arrivo di Douglas Costa al Fluminense, squadra campione in carica della Copa Libertadores e finalista nel Mondiale per Club.