Dott ssa Daniela Caniglia | “Diete vegetariane e vegane? Sì | ma è bene rivolgersi a specialisti ”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) - Sono sempre più diffuse leche escludono il consumo di carne e, nel caso della scelta vegana, proi di origine animale. Ma è meglio evitare il fai da te per non subire carenze nutrizionali dannose Roma, Pescara 29 gennaio 2024. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes in Italia nel 2023 il 4,2% della popolazione si definisce vegetariano e il 2,4% vegano, ossia in totale circa 4 milioni di persone. Ad abbracciare un regime alimentare vegetariano sono soprattutto i giovanissimi tra i 18 e i 24 anni mentre la maggior percentuale di vegani si ha tra i 25 e i 34 anni. A spingere verso queste scelte sono spesso motivazioni di carattere etico come il rispetto del mondo animale e la ricerca dissere e salute Ma lesono davvero salutari? Sono regimi alimentari ben bilanciati? Sono completi? Abbiamo girato questi interrogativi allaoressa, medico chirurgo, specialista in Scienza dell'Alimentazione, con studi professionali a Roma e Pescara. “E' certamente possibile – spiega laoressa – condurre un regime di dieta vegetariana e vegana ma occorre seguire i dovuti accorgimenti e pianificare in modo equilibrato la propria alimentazione sotto la guida di uno specialista, in questo caso un medico dietologo. Inoltre èche prima di cominciare venga effettuata un'attenta anamnesi medica”. Approfondiamo, dunque, l'argomento. Partiamo prima di tutto dall'analizzare quali sono le differenze tra una dieta vegetariana e una vegana; è risaputo che chi segue un regime alimentare vegetariano non mangi né carne né pesce; una dieta vegana, invece, consiste nel non utilizzare alcun proo di derivazione animale, quindi, ad esempio, nemmeno uova, latte e derivati e miele. Secondo il Ministero della Salute una dieta vegetariana aiuta a difendersi dalle malattie cardiovascolari, da alcuni tipi di neoplasie ed è associata a una riduzione della mortalità per tutte le cause; la dieta basata su un rio apporto di grassi animali protegge dall'insorgenza di obesità, ipertensione, diabete mellito di tipo 2 e mortalità cardiovascolare, soprattutto nel sesso maschile. “E' vero – conferma laoressa– questi sono importanti vantaggi che si ottengono anche quando si riduce la quantità di carne consumata e si prediligono frutta, verdura, legumi e cereali. Però, come detto, queste, in particolare quella vegana, devono essere varie e ben bilanciate e soprattutto devono essere assunti opportuni integratori perché possono comportare la carenza di elementi essenziali come le proteine nobili, la vitamina B12, la vitamina D, acidi grassi n-3, ferro, calcio, zinco e altri oligoelementi. La dieta vegana è sconsigliata in gravidanza, allattamento e accrescimento”. “Sono soprattutto giovani e donne aal mio studio con il desiderio di seguire una dieta vegetariana o vegana – conclude laoressa- il primo step è sempre un'approfondita anamnesi medica per valutare che non ci siano controindicazioni o altre patologie incompatibili. Poi si valuta un regime alimentare personalizzato a seconda delle singole esigenze”. Laoressariceve in due studi professionali a Roma e Pescara e utilizza un approccio multidisciplinare che coinvolge oltre al dietologo, anche un dietista e uno psicologo/psicoterapeuta. Per qualsiasi informazione si può consultare la pagina https://www.facebook.com/dietologa/ Contatti https://www.facebook.com/dietologa/