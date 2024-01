Dott ssa Daniela Caniglia | “Diete vegetariane e vegane? Sì | ma è bene rivolgersi a specialisti ”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono sempre più diffuse leche escludono il consumo di carne e, nel caso della scelta vegana, proi di origine animale. Ma è meglio evitare il fai da te per non subire carenze nutrizionali dannose Roma, Pescara 29 gennaio 2024. Secondo l’ultimo rapporto Eurispes in Italia nel 2023 il 4,2% della popolazione si definisce