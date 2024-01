“Dopo il divieto d’aborto negli Usa 65mila gravidanze legate allo stupro” | la stima di una ong in uno studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Una organizzazione non governativa Usa pro-aborto hato che ci sarebbero state decine di migliaia dia seguito ditra luglio 2022 e gennaio 2024 nei paesi Usa che vietano l’interruzione volontaria di gravidanza. Pochissime, se non nessuna, di questesarebbero state interrotte da un aborto legale all’interno degli Stati non abortisti, anche se gli Stati prevedevano eccezioni per lo. Secondo l’organizzazione nei 14 stati che hanno implementato iltotale di aborto laè che si siano verificati 519.981 stupri associati a 64.565durante i 4-18 mesi in cui ilera in vigore. Di queste, circa 5.586...