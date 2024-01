Donazioni di sangue | pienone a Montemiletto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn piazza IV Novembre a, si è svolta una giornata per sensibilizzare alla donazione delpromossa dalle Associazioni ADS Campania e Do.Vo.S. di Ariano Irpino, in sinergia con il Comune di. “Sembra superfluo sottolinearlo- così il sindaco Massimiliano Minichiello- ma il contributo offerto da ogni singolo donatore è fondamentale per rispondere alla continua richiesta die plasma in quanto fonti di vita indispensabili a curare numerose patologie e a garantire la sopravvivenza di molte persone. L’Amministrazione comunale sente il dovere di esprimere pubblicamente la propria gratitudine al Presidente dell’Associazione Do.Vo.S., al personale medico e sanitario presente, per aver gestito con grande serietà e professionalità l’intera operazione riservando ai ...