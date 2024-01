Dolore a Pontedera per la scomparsa dell’amata infermiera Rosalba Calì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024)(Pisa), 29 gennaio 2024 – Ancora pochi mesi e sarebbe andata in pensione. Ma il destino ha purtroppo voluto diversamente. E’ morta a 66 anni, stimatadell’Unità funzionale Salute mentale adulti di. Grande e sincero il cordoglio da parte di tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di lavorare con lei. “– hanno scritto un messaggio i colleghi, – si è impegnata in tutti questi anni nel proprio lavoro che ha sempre svolto con serietà, preparazione e amore. Dava forza e coraggio a colleghi e pazienti, sempre sorridente e solare, sincera e diretta come era il suo carattere. Oggi, oltre che una stimata collega, abbiamo salutato una madre e una grande amica. Al figlio Marco e a tutti i familiari il nostro sincero abbraccio".