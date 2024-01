Dolci di Carnevale | attenzione a non esagerare | i consigli del nutrizionista

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In questi mesi sono tanti iche si preparano per rispettare la tradizione di: le proprietà nutrizionali a cui fare, oltre ad essere il periodo più divertente dell’anno, è anche un’occasione per mangiare i tradizionaliche in Italia sono molto in voga. Chiacchiere o frappe, bugie, cenci, castagnole, cicerchiata, ogni regione chiama a suo modo le prelibatezze tipiche di, ma il risultato è sempre lo stesso: è quasi impossibile farne a meno. Le frappe, il dolce per eccellenza del– Cityrumors.it (PixaBay) Chiaramente si parla die come tali non possono essere mangiati in grandi quantità. All’Adnkronos Salute, Mauro Minelli, immunologo e docente di Fondamenti di dietetica e nutrizione ...