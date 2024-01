Displasia dell’anca nel cane | come affrontarla | dalla diagnosi al trattamento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Laè una malformazione ortopedica delle articolazioni che si manifesta nella fase di crescita del, provocando dolore e intaccando la qualità della sua vita quotidiana. Se il tuo amico a quattro zampe ha unao pensi che stia iniziando a manifestarne i sintomi, leggi questo articolo, ti aiuteremo a individuare i segnali d’allarme per capireaffrontare la situazione. Cos’è laLaè una vera e propria patologia medica che colpisce l’anca del: si tratta di un’anomalia nello sviluppo dell’articolazione, in cui la testa del femore e la cavità dell’acetabolo non si sviluppano correttamente. Questa dinamica può portare a una serie di problemi, tra cui dolore, ...