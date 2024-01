DISNEY+ FEBBRAIO 2024 | LA GUIDA COMPLETA SERIE E FILM TRA NOVITÀ E NUOVE STAGIONI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo aver visto ledi Netflix, ecco ladi BubinoBlog alledidi Disney Plus. Mese “povero” diquesto diper Disney + che probabilmente sconta lo sciopero generale che ha bloccato Hollywood per oltre 100 giorni, nonostante ciò la piattaforma propone poche ma interessanti e attese uscite. Arriva infatti The Marvels l’ultimoMarvel flop in sala a dicembre che spera di trovare nuova linfa in streaming, restando sempre in temaecco Suncoast e il nuovo corto Pixar dell’acclamato programma SparkShorts Self Discovery. Per quanto riguarda leoriginali e in esclusiva spazio alla terza e ultima stagione della...