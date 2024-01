Discussione dai toni accesi a Pressing Trevisani a Zazzaroni e Sabatini | “Fate i Perry Mason di Allegri”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nuovadaimoltodurante l’ultima puntata disulle reti Mediaset. Tema della discordia, ancora una volta, Massimiliano. Si parlava della scelta, da parte del tecnico bianconero, di schierare Milik dal 1? al posto del giovane Yildiz. Una decisione nell’ordine delle cose, secondo l’opinionista Sandro. “Yildiz non stava bene? E Milik stava una bomba, si è visto. Sapete quante volte hanno giocato insieme Vlahovic e Milik prima di questa partita? Mai, esatto. Quindi evidentemente non li vedeva tanto bene insieme”, tuona Riccardo. “Quindi è colpa dise Milik è stato espulso?”, chiede. “Io ho detto semplicemente che non è stata una bella scelta quella di mettere ...