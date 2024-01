Disastro Schlein | nemmeno il 10% degli elettori dem la vuole candidata

L'ultima rilevazione Euromedia Research gela la segretaria del Pd: solo l'8,2% degli elettori condividerebbe il suo nome come capolista alle europee (ilgiornale)

Elly Schlein e la sua strategia politica: un Disastro . Ed è anche una sintesi gentile. La segretaria ne sta combinando di tutti i colori, e non si ... (secoloditalia)

Legittimo per Elly Schlein avere l'obiettivo di accreditarsi come concorrente diretta di Giorgia Meloni, «bipolarizzando» i prossimi mesi di ... (iltempo)

Sul mercato tutelato altro disastroso autogol del Pd. Calenda : “Basta balle da Schlein” | GUARDA

“Questa non è la tassa Meloni, è la tassa PD. Ma non è una tassa, perché è una liberalizzazione”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, in merito ... (iltempo)