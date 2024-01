Dilaga in Europa la protesta dei trattori contro il Green Deal | anche in Italia gli agricoltori scendono in piazza

Sta aumentando di giorno in giorno anche in Italia la protesta degli Agricoltori esplosa in Francia. Dopo aver contagiato Germania e Olanda, il ... (velvetmag)

la propria famiglia per cercare una vita migliore in Europa”, un “modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione Europea e nazioni africane, anche per contrastare il preoccupante dilagare ...La ribellione sta contagiando numerosi Paesi d’Europa, complice anche l’avvicinarsi del voto per l’Europarlamento: le politiche agricole infatti rappresentano una buona fetta del bilancio quinquennale ...Le cause della protesta I motivi principali di questa protesta sono i salari bassi, il nuovo Green Deal europeo e un'eccessiva burocrazia. Questi fattori hanno generato un crescente sentimento di ...