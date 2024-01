Digital Marketing | fondamentale per le imprese Ma non basta più solo esserci | conta il come

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pandemie, guerre e inflazione. Per chi fa impresa le difficoltà sono molteplici. Eppure, proprio in momenti di forte incertezzaquesto e in un contesto di sfiducia generalizzata, le aziende diventano i soggetti più vicini ai cittadini per orientare le loro scelte culturali, economiche e di consumo. Maiin questo momento, quindi, c'è bisogno di una comunicazione attiva, positiva e identificativa. La web communication diventa così la risposta alla crisi e lo strumento indispensabile per emergere, potenziando il proprio business. E i numeri parlano chiaro: secondo l'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, nel 2023 l'internet advertising in Italia ha segnato un +8% con investimenti del valore di 4,84 miliardi. Ma non. Sempre nel 2023, l'86% delle aziende ha fatto innovazione aperta, investendo nel ...