Diffidati Salernitana-Roma | i giallorossi a rischio squalifica in vista del Cagliari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lafa visita allanel secondo match di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Esame importante per Dybala e compagni, che cercano di risalire la classifica per non perdere terreno dalle altre squadre in corsa per il quarto posto. Nel prossimo turno ladovrà invece vedersela contro ildi Claudio Ranieri tra le mura amiche. Due iin casa giallorossa: Llorente e Kristensen. Tre calciatori ainvece per la, che sarà impegnata sul campo del Torino: Bradaric, Gyomber e Kastanos.: Bradaric, Gyomber e Kastanos: Llorente e Kristensen SportFace.