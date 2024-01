Detrazioni efficienza energetica | come trasmettere i dati 2024

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tutte le istruzioni per ottenere i rimborsi di Ecobonus, Bonus Casa e Superbonus Per ottenere lefiscali sull'Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del Dpr 91/86), vanno trasmessi idi degli interventi effettuati e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori a

(Teleborsa) - ENEA annuncia che è operativo il portale aggiornato per l'accesso alle detrazioni fiscali Ecobonus e Bonus Casa (bonusfiscali.enea.it), dove trasmettere i dati degli interventi di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - Enea, ricorda la nota, ha attivato da tempo l'assistente virtuale Virgilio, che sfrutta l'intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai ...Per ottenere le detrazioni fiscali sull'efficienza energetica Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del Dpr 91/86), vanno trasmessi i dati di degli interventi effettuati e util ...