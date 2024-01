Deportato in un lager | Nessun indennizzo a mio papà La motivazione | non era finito in un campo di sterminio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Aveva 32 anni e il grembiule magari un po’ macchiato di segatura e vernice quando quell’ufficale tedesco entrò – la divisa incuteva paura – nella falegnameria Fratelli Cotti, a Ferrara. "Gli chiesero la tessera del Fascismo, mio padre disse senza piegare la testa che la tessera del partito non l’aveva e non l’avrebbe presa. Si rifiutò", racconta Antonella, insegnante in una scuola dell’infanzia, figlia di Altero Bianchini, arrestato un giorno di primavera del 1944,il primo maggio nel5 Stuber7/2 di Villach in Austria dove rimase fino al 30 maggio del 1945. Quando tornò a casa, per raccontare alla figlia quello che era successo oltre il filo spinato, la sera in cucina, ancora la tovaglia sulla tavola. L’altro giorno, una mattina nella Sala Estense, Antonella un po’ commossa ha ritirato per suo padre – morto nel 2003 – la medaglia ...