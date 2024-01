Decimo posto amaro per Cetilar Racing nella “24 Ore di Daytona”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pisa, 29 gennaio 2024 –porta a termine la sua quarta '24 Ore di'. Una gara estenuante, che la squadra 'all made in Italy' ha concluso con ilpiazzamentoclasse GTD ottenuto dalla Ferrari 296 GT3 numero 47. Un risultato che poteva sicuramente essere ben altro, dal momento che l'equipaggio formato da Roberto Lacorte, Antonio Fuoco, Giorgio Sernagiotto e Eddie Cheever III si era fin dall'inizio collocato stabilmente intorno all'ottava posizione e con il senno del poi avrebbe potuto senza ombra di dubbio puntare quanto meno al podio. A prendere il via di questa 62° edizione della classica gara della Florida era stato Sernagiotto. Il pilota veneto aveva sostenuto il primo stint di guida, prima di cedere il volante a Lacorte, a sua volta rilevato da Cheever III e ...