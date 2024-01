Dargen D’Amico annuncia il nuovo disco Ciao America

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In attesa del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo,, in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Onda Alta, pubblica venerdì 2 febbraio ilprogettografico(Island Records). Uno spaccato di questi giorni, una fotografia del mondo attuale, fatto di poche certezze, molti dubbi e contraddizioni dolorose. Il progetto è figlio del lavoro creativo che da sempre spinge il cantautore a scrivere parole sulla musica, nel tentativo di dare un ordine al vortice di pensieri della mente umana, affrontando spesso anche temi di attualità ma sempre con piglio ironico e riflessivo. È una costante la capacità dell’artista di attingere alla tradizione cantautorale italiana, restando però focalizzato su una continua e instancabile ricerca ...