Daniela Ferrari amministratore delegato di UniCredit Factoring

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il consiglio di amministrazione di, società del Gruppospecializzata nell’offerta di prodotti e servizi di, annuncia la nomina dial ruolo di. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore del corporate banking,ricopre recentemente la posizione di Head of Americas Multinational Corporates presso la filialedi New York. Occupa in precedenza diversi ruoli senior all’interno delle strutture di corporate e investment banking del Gruppo. Originaria di Brindisi,è laureata in Economia e Commercio presso l’Università Statale di Bari e avvia la sua carriera professionale in una società di revisione ...