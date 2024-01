(Di lunedì 29 gennaio 2024) La storia raccontata del film fantasy con Milly Bobby Brown e Angela Bassett come protagoniste, è quella di una devota damigella che, in un regno lontano, decide di sposare un affascinante principe, accettando con entusiasmo un matrimonio che, purtroppo, non sarà affatto come si aspettava...

Kadokawa unveiled the main staff on Friday for the upcoming television anime adaptation of Sarasa Nagase’s novel series, “The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor” (Yarinaoshi Reijo wa Ryutei ...