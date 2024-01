Dall’Aja una spinta a Israele a ‘ragionare’ ma l’intento di Netanyahu è ben diverso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) di Eugenio Mazzarella* La Corte dell’Aja ha respinto la richiesta didi archiviare la denuncia per genocidio a Gaza del Sudafrica, ritenendo ammissibile la controversia e la sua competenza a pronunciarsi sul caso. Lo ha affermato l’americana Joan Donoghue, presidente della Corte. Il motivo è che “almeno alcuni atti sembrano in grado di rientrare nella convenzione sul genocidio”. E sebbene la Corte non abbia ordinato ail cessate il fuoco a Gaza, ha affermato che “deve adottare tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio, in relazione ai membri del gruppo palestinese nella Striscia”. Una sentenza in equilibrio tra Realpolitik (ordinare aun immediato cessate il fuoco non avrebbe sortito alcun effetto, se non ...