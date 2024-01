Dall’Africa sorge sempre qualcosa di nuovo Il discorso di Meloni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Signori Presidenti, Signori Primi Ministri, Autorità, signore e signori, è per me un grande onore accogliervi oggi a Roma, nell’Aula del Senato della Repubblica, e voglio ringraziare il Presidente La Russa, il Consiglio di Presidenza e la Conferenza dei capigruppo per aver accolto la richiesta del Governo, consentendo che questo importante evento si svolgesse qui. Perché quest’Aula è uno dei luoghi più significativi per la nostra storia. Il Senato, insieme alla Camera dei Deputati, è il pilastro della democrazia italiana e aver scelto di celebrare questo Vertice qui sottolinea l’importanza che attribuiamo ai lavori di oggi. Così come è la prima volta che la Conferenza Italia-Africa, che in passato si ètenuta a livello ministeriale, sia stata elevata a Vertice e veda la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo. Anche questa è una scelta che ribadisce la ...