Dal Marocco al Kenya | i progetti pilota del Piano Mattei

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un grande centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile insull'istruzione in Tunisia, altri per l'accessibilità alla sanità in Costa d'Avorio: sono "alcuni dei" delannunciati dalla premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice Italia-Africa in corso nell'aula del Senato. "La condivisione è uno dei principi cardine deli lavori di questo vertice saranno determinanti per arricchire il percorso", ha spiegato Meloni, indicandoanche in Algeria, Mozambico, Egitto, Repubblica del Congo, Etiopia e

5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo". Un grande centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco, progetti sull'istruzione in Tunisia, altri per ...Un grande centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco, progetti sull'istruzione in Tunisia, altri per l'accessibilità alla sanità in Costa d'Avorio: sono "alcuni dei ...MILANO (ITALPRESS) - Pirelli apre il nuovo anno equipaggiando le avventure estreme di due Porsche iconiche, con gli Scorpion All Terrain Plus ...