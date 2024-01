Dal calcestruzzo alla fibra di vetro I prefabbricati entrano nel futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) LA MANINISPA nasce ad Assisi-Santa Maria degli Angeli nel 1962, per volontà del fondatore e presidente Arnaldo Manini (nella foto sopra con Anna Rita Rustici), classe 1936, e deve il suo successo, che l’ha accompagnato in tutti questi anni, a un mix tra una gestione finanziaria lungimirante e una visione estremamente innovativa in termini di ricerca e sviluppo. Combinando l’utilizzo di tecnologie e materiali all’avanguardia con processi ottimizzati e funzionali, l’azienda umbra è in grado di rispondere alle richieste sempre più elevate da parte del mercato, con grande attenzione ai temi della sicurezza e della sostenibilità ambientale. "La Maniniha dimostrato, negli anni, di essere un’azienda al passo con i tempi e capace di portare innovazione, di anticipare le soluzioni richieste dal mercato" dice Anna Rita Rustici, ...