Dal baratro alle stelle La tenacia di Sinner Una rimonta epica per diventare il re

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tassi Come il duello finale di ’Mezzogiorno di fuoco’ come la giostra del Saracino. L’impresa di Jannikagli Open di Australia – la vittoria in cinque set di uno dei 4 tornei più importanti al mondo – somiglia a una saga, a un’epopea sportiva che riecheggia il cinema, la storia e la vita stessa. Un duello fisico e mentale, un’affascinante altalena di emozioni che ha rapito per oltre quattro ore il grande pubblico televisivo, coinvolgendo nel fascino ambiguo del tennis anche chi non ama lo sport della racchetta. Ha raccontato, durante una sorridente intervista a Jim Courier, che quando vuole mascherare il suo stato d’animo in campo usa la faccia da poker. Nasconde la tensione dietro una finta sicurezza. Bene, nella sfida rusticana con l’impenetrabile russo Medvedev è impossibile dissimulare l’emozione e la rabbia per un traguardo ...