Da sì a no per la cittadinanza onoraria a Maignan | il Comune dice no

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo le polemiche accadute durante Udinese-Milan, il Consiglio boccia la proposta: favorevoli 25, contrari 13. Udine“no” al portiere Che figuraccia. A raccontarla, quasi non ci si crede che sia successo per davvero. Il Consiglio comunale di Udine ha bocciato la proposta di concedere laal portiere del Milan Mike, preso di mira con ingiurie razziste durante la partita contro l’Udinese al Friuli, il 20 gennaio scorso. L’estremo difensore del Milan durante Udinese Milan (Ansa Cityrumors.it) Dopo le polemiche che ci sono state, per l’estremo difensore milanista un’altra brutta giornata. E stavolta ha fatto tutta da sola la città, prima si è detto e fatto di tutto per proporre laal portiere, anche per far vedere che la città non era come veniva dipinta e non era soprattutto come ...