Da “Sembra Nadal” ad “Apocalisse” | i giornali internazionali celebrano Jannik Sinner

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il trionfo diagli Australian Open di tennis a Melbourne ha monopolizzato le prime pagine dei quotidiani, non solo sportivi, sia in Italia che all’estero. «si traveste daper superare Medvedev ed essere incoronato campione», scrive in Spagna «Marca», facendo riferimento alla finale vinta dallo spagnolo rimontando due set contro il russo proprio come accaduto a....

"Sinner si traveste da Nadal per superare Medvedev ed essere incoronato campione ...che era chef, Jannik Sinner sembra aver trovato sui campi le ricette giuste per invitarsi stabilmente alla tavola ..."Sinner si traveste da Nadal per superare Medvedev ed essere incoronato campione ...che era chef, Jannik Sinner sembra aver trovato sui campi le ricette giuste per invitarsi stabilmente alla tavola ..."Sinner si traveste da Nadal per superare Medvedev ed essere incoronato campione ...che era chef, Jannik Sinner sembra aver trovato sui campi le ricette giuste per invitarsi stabilmente alla tavola ...