Da Santa Palomba a Ostia | prostituta sequestrata e picchiata | “Adesso lavori per me”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sequestra, picchia e costringe una giovane connazionale a prostituirsi. Obbligandola a dargli tutto il denaro guadagnato. Una storia scioccante che arriva dalla zona sud di Roma ma che coinvolge anche il litorale di, dove la ragazza era costretta a “lavorare”. Carabinieri -(ilcorrieredellacitta.com)Prelevata con forza dalla strada, rinchiusa in casa e. Il tutto per costringerla a lavorare per lui: l’aguzzino, un 31enne romeno, è accusato di aver ridotto in schiavitù una giovane connazionale – di soli 23 anni – costringendola a prostituirsi e privandola di tutto il denaro che guadagnava con la sua attività. Dai confini tra Pomezia e Roma, a, fino ad, dove veniva “scaricata” in strada e costretta al sesso a pagamento.portata da ...