Curling | sconfitta per gli azzurri del doppio misto a Gangwon 2024 | la Germania vince 8-2

Terza sconfitta consecutiva per la squadra italiana di Curling doppio misto , al momento impegnata alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon ... (oasport)

Arriva un’altra sconfitta per l’Italia del Curling alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. Dopo il KO con la Svizzera gli azzurri del ... (oasport)

Prosegue il torneo di Curling a squadre miste nell’ambito delle Olimpiadi Invernali Giovanili, competizione multisportiva in corso di svolgimento a ... (oasport)

Arriva la prima sconfitta per l’Italia alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024 . La squadra mista infatti dopo tre successi consecutivi si ... (oasport)

Curling - Co-Op Canadian Open 2024 : seconda sconfitta per il Team Retornaz

seconda sconfitta per l’Italia maschile a Red Deer, in Alberta, dove è in corso di svolgimento il Co-Op Canadian Open, la quarta tappa stagionale ... (sportface)