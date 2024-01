Crosetto e la riserva militare | “Pensare agli scenari peggiori”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen – I varibellici e rivolgimenti geopolitici a cui abbiamo assistito negli ultimi anni hanno riportato sul tavolo delle scelte questioni fondamentali che ormai si pensavano (erroneamente) legate al passato. Una di queste è proprio relativa alla natura delle forze armate, un comparto che l’intera Europa, soprattutto l’Italia, ha progressivamente smantellato nel corso dei decenni, forte dell’ombrello (o delle catene) incarnato dall’alleanza atlantica Nato a guida statunitense. In questo senso il ministro della Difesa Guidoè tornato ad esprimersi sulla necessità di creare una. Il ministrosulla“Abbiamo trasformato le forze armate con l’idea che non ci fosse più bisogno di difendere il nostro ...

Il ministro della Difesa Guido Crosetto vuole creare una riserva di militari « attivabile in caso di necessità di guerra tipo quella in Ucraina». ... (open.online)

Una riserva ausiliaria alle Forze Armate che non serve per fare ...Così in una nota, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.(ASI) "Sono colpito dalla superficialità con cui l’on Magi, ormai preda di un raptus antimeloniano, affronti temi seri come quello che ho posto sulla riserva.Una nuova visione della difesa e la proposta della riserva militare L’Italia si trova di fronte a una realtà in cui le regole globali della pace e della sicurezza sono radicalmente cambiate. Crosetto ...