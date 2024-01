Crosetto: “Abbiamo costruito regole con l’idea della pace, ma il mondo è cambiato. La Difesa va riformata” (Di lunedì 29 gennaio 2024) Non un’offensiva militare, ma un ulteriore elemento della “guerra ibrida”, nell’ambito del quale l’elemento più preoccupante è “la guerra commerciale che vuole alterare le regole globali”. A spiegare i reali contorni della crisi del Mar Rosso è il ministro della Difesa Guido Crosetto, sottolineando che a chiarire quello che sta accadendo è il fatto che gli Houthi non attacchino le navi russe e cinesi. “Le navi russe e cinesi non vengono attaccate e la cosa viene annunciata apertamente. Questo crea un disallineamento commerciale, perché le loro merci hanno costi di trasporto e di assicurazioni inferiori, cosa che si riflette sui prezzi. È una guerra che si innesca su un’altra guerra”, ha chiarito Crosetto. Crosetto: “Gli Houthi attori di una guerra ... Leggi tutta la notizia su secoloditalia (Di lunedì 29 gennaio 2024) Non un’offensiva militare, ma un ulteriore elemento“guerra ibrida”, nell’ambito del quale l’elemento più preoccupante è “la guerra commerciale che vuole alterare leglobali”. A spiegare i reali contornicrisi del Mar Rosso è il ministroGuido, sottolineando che a chiarire quello che sta accadendo è il fatto che gli Houthi non attacchino le navi russe e cinesi. “Le navi russe e cinesi non vengono attaccate e la cosa viene annunciata apertamente. Questo crea un disallineamento commerciale, perché le loro merci hanno costi di trasporto e di assicurazioni inferiori, cosa che si riflette sui prezzi. È una guerra che si innesca su un’altra guerra”, ha chiarito: “Gli Houthi attori di una guerra ...

