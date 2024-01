Criscitiello | “Milan verso il terzo posto Una cosa mi lascia perplesso…”

Il primo rigore di giornata è stato sbagliato da Olivier Giroud, che si è fatto ipnotizzare da Skorupski in Milan-Bologna. L’ultimo a sbagliare (per ora) è invece stato Nico Gonzalez, che si è visto ..."Eppure - ha proseguito Criscitiello - la Juventus dovrebbe rinforzarsi per provare il sogno scudetto, il Napoli sta facendo qualcosa perché era a pezzi, la Roma guarda, la Lazio aspetta, il Milan ...Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si esprime così nel suo editoriale per il sito ufficiale dell'emittente da lui diretta ...