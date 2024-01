Cricket | i convocati dell’Italia per i play-off della World Cup Challenge League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Nazionale italiana digiocherà dal 22 febbraio al 3 marzo in Malesia i-offCup, un torneo ad 8 squadre che metterà in palio 4 pass per la manifestazione. Le 8 partecipanti sono state suddivise in 2 gironi da 4, e le prime 3 di ciascun raggruppamento passeranno alla fase Super Six. L’Italia è stata inserita nel Gruppo A con Bermuda, Kuwait ed Arabia Saudita, mentre nel Gruppo B saranno presenti Bahrein, Malesia, Tanzania e Vanuatu. Gli azzurri sfideranno giovedì 22 febbraio le Bermuda, venerdì 23 l’Arabia Saudita e domenica 25 il Kuwait. Sono 14 gli atletidal coach, Gareth Berg, coadiuvato dagli assistenti Kevin O’Brien e Joy Perera: gli atleti si raduneranno in Malesia il 13 febbraio ...