(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il presidente russo Vladimirsi recherà in visita ininperin particolare la situazione in. Lo ha detto il consigliere presidenziale per la politica estera, Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax.

MOSCA, 29 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in visita in Turchia in febbraio per discutere in particolare la situazione in Ucraina. Lo ha detto il consigliere presidenziale per la politica estera, Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax. La Russia si prepara a destabilizzare la Moldavia, probabilmente anche per ostacolare la sua integrazione nell'Ue. Il presidente russo Vladimir Putin negli ultimi mesi è apparso desideroso di mostrarsi di nuovo al centro dello scenario internazionale. E il congelamento del conflitto ha ulteriormente rafforzato la sua posizione.