Covo | moto contro un’auto | centauro di 71 anni in ospedale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 gennaio 2024). È stato trasportato in codice rosse alla Poliambulanza di Brescia ilciclista di 71che nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 14.15, si è scontrato conin via Campo Rampino, l’ex statale che corre all’esterno del paese della Bassa, all’altezza dell’incrocio con via Calcio. Ancora incerta la dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni degli agenti della polizia locale della Bassa Bergamasca orientale, per cause da accertare la, una Yamaha 350, sarebbe finitauna Smart Fortwo guidata da una 30enne, rimasta illesa. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Il, un 71enne residente proprio a, dopo le prime cure sul posto è stato trasferito all’bresciano con varie ...