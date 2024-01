Sono lontani i giorni del 'pubblico di palloncini' come unica presenza in platea al Sanremo 2021, o quelli del Super Green pass richiesto al pubblico ... (leggo)

L’edizione 2024 di Sanremo non sarà ancora libera dal Covid , come non lo è il Paese, alle prese con il virus e con le alte forme influenzali ... (thesocialpost)

Covid a Sanremo 2024, ecco come verrà gestito: parla il medico del Festival, cosa faranno in caso di problematiche di salute.Giorgio Ardizzone ha seguito Stefano Ferlito, che era il primario del 118 e per tantissimi anni ha eseguito e presieduto il piano sanitario messo in campo dall’Asl nei giorni di Sanremo. “Dopo che ...Negli ultimi anni si è tanto discusso delle sue posizioni su temi di attualità piuttosto che della sua musica. Ma Povia non è un nome come gli altri dalle parti di Sanremo.