Costiera Amalfitana | 29 persone nei guai per vari reati

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corrente mese di gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno svolto un servizio di controllo dinamico del territorio costiero finalizzato in particolare alla verifica dei cantieri edili ed alla prevenzione e repressione degli illeciti ambientali e paesaggistici. In esito alle attività sono state deferite in stato di libertà, ao titolo, 29per violazione di sigilli, deturpamento di bellezze naturali, violazioni del Testo Unico in materia di edilizia e codice dei beni culturali e del paesaggio. Nello specifico, ad Amalfi i Carabinieri hanno accertato, presso due attività commerciali del luogo numerose violazioni circa la realizzazione di una struttura in legno e di cambio d’uso di un’area a destinazione privata, utilizzata invece a fini commerciali, procedendo al sequestro di una superficie di ...

Rudi Garcia porta l’Italia nel suo cuore per le sue bellezze oltre che per le sue esprienze sportive, probabilmente non felicissime, ma sicuramente ... (sportface)

Tragedia ad Agerola: Onofrio Fusco perde la vita in un incidente in moto Stava rientrando con la sua moto, una Ducati di grossa cilindrata, in compagnia di un amico, da un giro in Costiera Amalfitana ...Centinaia di interazioni e commenti di approvazione per i lavori di restauro del monumento simbolo della grandezza dell’Antica Repubblica Marinara di Amalfi ...Gli scorci sul Golfo e sul Vesuvio, i panorami della Costiera amalfitana e delle isole campane di Rebell in mostra, realizzati dal vero con una grande resa drammatica, furono fondamentali per la ...