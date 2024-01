Così Zelensky si appella alle minoranze ucraine in Russia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quella etnica è una delle grandi questioni intorno a cui si impianta il conflitto in Ucraina. La tutela della popolazione di etnia russa è stata infatti impiegata in modo estensivo dal Cremlino nel giustificare l’invasione del 22 febbraio, e ancora prima l’annessione della Crimea nella primavera nel 2014 e all’intervento russo a sostegno dei ribelli del Donbass. E la presenza dirussofone nei Paesi Baltici viene additato oggi come un fattore di rischio, in quanto possibile casus belli per una nuova operazione militare russa a intensità variabile. Macome all’interno dei territori ucraini e di tutto il Near Abroad ci sono porzioni più o meno consistenti di cittadini di etnia russa, anche dentro alla Federazione Russa esistonopiù o meno forti. E ultimamente l’attenzione di entrambe le ...